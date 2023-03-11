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بالفيديو.. السماء تمطر ديدانا في هذه المدينة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. السماء تمطر ديدانا في هذه المدينة
ح.م
من الصور المتداولة حول تساقط الديدان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فيديو يظهر تساقط الديدان في الشوارع وفوق السيارات في العاصمة الصينية بكين فما حقيقة تلك المشاهد؟

ويظهر في الفيديوهات المتداولة وجود أشكال فوق السيارات تشبه الديدان بصورة كبيرة، بينما يسير أشخاص في الطريق حاملين مظلات في شوارع العاصمة الصينية.

ولم تعلق السلطات الصينية على الصور والفيديوهات المتداولة، إلا أن كثيرين فسروها بطرق علمية، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقال كثيرون ممن شاهدوا الفيديو، إنها ليست ديدان، ولكنها أزهار شجر من نوع “الحور”، تشبه عند تساقطها اليرقات.

آخرون استشهدوا بمقال لمجلة Mother Nature Network، والتي قالت إن الرياح القوية تتسبب في طيران ديدان ويرقات أحيانا.

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