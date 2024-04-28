بالفيديو.. “السنديانة الدمشقية” منى واصف تكشف أمنيتها بعد موتها!

كشفت الفنانة السورية، الملقبة بـ “السنديانة الدمشقية” منى واصف، في أحدث ظهور لها عبر برنامج إذاعي أمنيتها الوحيدة بعد موتها.

وقالت النجمة المحبوبة في العالم العربي خلال لقائها مع باسل محرز في برنامج المختار إنها لا تهتم بأيّ جائزة تكريمية تطلق باسمها، مؤكدة أنّ اهتمامها حالياً يتمثّل في رغبتها في أن تحظى بجنازة مهيبة تشبه جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي التي كانت في عام 2020.

وتابعت أنها تشعر بالغيرة فقط من بعض الجنازات، موضحة: “دائماً ما أتساءل بسبب الأنا الفظيعة هل ستكون عندي هكذا جنازة”.

ووصفت نفسها بالمرأة المقاتلة التي لا تتوقف أحلامها، معتبرة أنها بنت قصراً لنفسها في أحلامها وبأنها “مثل جواد غير مروض ليس له فارس، يركض ويركض يتعثر ليقوم وحده”.

وعن أمنيتها في حياتها فقالت بأنها ترغب في تجسيد شخصية “آندريا غاندي” بكل ما تحمله من تراجيديا، مشيرة إلى أن ذلك بسبب شغفها بالمسرح الذي ما زال يتملكها حتى اليوم، واصفة إياه بأنه “يعشش في خلايا جسدها”.

وبخصوص الشهرة فأكدت بأنها لم تسبب لها الغرور، كما قالت بأنها لم تصب بالإحباط في حالة فشلها”.