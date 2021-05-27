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بعد أن هدد باغتياله في أول ظهور له

بالفيديو.. السنوار يتحدى غانتس بالتجول مشيا في شوارع غزة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. السنوار يتحدى غانتس بالتجول مشيا في شوارع غزة
ح . م
يحي السنوار قائد حماس في قطاع غزة

تحدى رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار،  الأربعاء، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الذي هدد باغتياله مع أول ظهور له، وعاد إلى منزله في القطاع سيرا على الأقدام.

وأظهرت لقطات رصدتها الكاميرا، “السنوار” وهو يعود إلى منزله مشيًا في قطاع غزة بعد الهدنة المبرمة برعاية مصرية بين “حماس” والاحتلال الإسرائيلي.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي عقده “ألا تخشى على حياتك من تهديدات غانتس؟”، قال السنوار: “أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا، اليوم عمري 59 سنة وأفضل أن استشهد بـ f16 وبالصواريخ على أن أموت في كورونا أو جلطة أو حادث طريق، أفضل أن أقتل شهيدا”.

وأضاف: “لن يقصر من عمري ثانية واحدة قرار غانتس أو توجهاته، وإذا بده مني نصيحة، فهي أن تعلم الدرس من محمد الضيف (القائد العسكري لكتائب القسام) وأبو عبيدة والقسام فإنهم إذا هددوا فعلوا”.

وأضاف: سأعود إلى منزلي مشيا على الأقدام بعد هذا اللقاء وأمام غانتس 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز طائراته.. لن يرمش لي جفن”.

وأبانت اللقطات أن يحيى السنوار كان يمشي على قديمه ومعه عددًا من المرافقين في قطاع غزة، فيما كان المارة يلقون عليه التحية بعد انتصار المقاومة الفلسطينية.

وتمثل عودة “السنوار” مشيًا على قدميه إلى بيته في قطاع غزة الذي دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذًا لوعده الذي قطعه على نفسه لـ”غانتس”.

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التعليقات
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  • جمال

    السنوار بطل المقاومة مثل الأبطال الذين استشهدوا ويريد أن يموت شهيدا ليس كالجبناء المطبعين الخوانة الذين باعوا أوطانهم وشعبهم من أجل اطماع فانية وسيموت شهيدا ليس ذليل.

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