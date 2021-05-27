بالفيديو.. السنوار يتحدى غانتس بالتجول مشيا في شوارع غزة
تحدى رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، الأربعاء، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الذي هدد باغتياله مع أول ظهور له، وعاد إلى منزله في القطاع سيرا على الأقدام.
وأظهرت لقطات رصدتها الكاميرا، “السنوار” وهو يعود إلى منزله مشيًا في قطاع غزة بعد الهدنة المبرمة برعاية مصرية بين “حماس” والاحتلال الإسرائيلي.
بعد أن أمهلهم 60 دقيقة لتحريك الطائرات واغتياله.. #السنوار يتحدى إسرائيل ويعود “مشيا” إلى بيته في #غزة pic.twitter.com/bpwkpNmjIA
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2021
وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي عقده “ألا تخشى على حياتك من تهديدات غانتس؟”، قال السنوار: “أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا، اليوم عمري 59 سنة وأفضل أن استشهد بـ f16 وبالصواريخ على أن أموت في كورونا أو جلطة أو حادث طريق، أفضل أن أقتل شهيدا”.
خطاب ناري غير متوقع من #السنوار … كافي وشافي للرد على المشككين في الانتصار …. بكفي أن تشاهد هذه الفقرة لتفهم حجم الهزيمة التي نالت عدونا الصهيوني …#سيف_القدس pic.twitter.com/U4FvYDWH1B
— محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) May 26, 2021
وأضاف: “لن يقصر من عمري ثانية واحدة قرار غانتس أو توجهاته، وإذا بده مني نصيحة، فهي أن تعلم الدرس من محمد الضيف (القائد العسكري لكتائب القسام) وأبو عبيدة والقسام فإنهم إذا هددوا فعلوا”.
وأضاف: سأعود إلى منزلي مشيا على الأقدام بعد هذا اللقاء وأمام غانتس 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز طائراته.. لن يرمش لي جفن”.
#سيف_القدس الصحفي الإسرائيلي دايان إيلماس:
“يواصل يحيى السنوار زعيم حـماس في غزة الاستهزاء بوزير الدفاع بيني غانتس وبتهديداته، وكما وعد في المؤتمر الصحفي، عاد اليوم إلى منزله سيرًا على الأقدام متحديا أي جرأة على اغتياله”. pic.twitter.com/aaLB5fBoU7
— معتز محمد (@Mutazmf) May 27, 2021
وأبانت اللقطات أن يحيى السنوار كان يمشي على قديمه ومعه عددًا من المرافقين في قطاع غزة، فيما كان المارة يلقون عليه التحية بعد انتصار المقاومة الفلسطينية.
وتمثل عودة “السنوار” مشيًا على قدميه إلى بيته في قطاع غزة الذي دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذًا لوعده الذي قطعه على نفسه لـ”غانتس”.
🔻 الصحفي الإسرائيلي دايان إيلماس:🔻
“يواصل #يحيى_السنوار زعيم #حماس في #قطاع_غزة الاستهزاء بوزير الدفاع #غانتس وبتهديداته، وكما وعد في المؤتمر الصحفي، عاد اليوم إلى منزله سيرًا على الأقدام متحديا أي جرأة على اغتياله!! pic.twitter.com/18omJsTItD
— Rushd (@Rushd92937145) May 27, 2021