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رياضة

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة

عمر سلامي
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بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة
ح.م
السويدي دوبلانتيس

عزّز السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة مسجلا رقما مقداره 6.24 أمتار في لقاء جيامن الصيني ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وبدأ دوبلانتيس المنافسات في اللقاء الصيني متخطيا 5.62 أمتار، ثم 5.82 وبعدها 6 أمتار قبل أن يحطم الرقم القياسي العالمي الجديد من محاولته الأولى.

وسبق لدوبلانتيس أن فشل في محاولتين سابقتين لاجتياز هذا الارتفاع 6.24متر، في كليرمون فيران في فرنسا، وفي بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في غلاسكو الشهر الماضي عندما أحرز الذهبية.

وكان دوبلانتيس يحمل الرقم القياسي العالمي السابق 6.23 أمتار وسجله في يوجين الأمريكية منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وهذه هي المرة الثامنة التي يعزز فيها دوبلانتيس البالغ من العمر24 عاما، الرقم القياسي العالمي منذ أن انتزعه من الفرنسي رينو لافيلني عام 2020.

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