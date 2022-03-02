بالفيديو.. السيسي يهاجم فيلما لعادل إمام ويعتبره سببا في خراب مصر!

هاجم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فيلما لزعيم الكوميديا عادل إمام يعود لحقبة التسعينيات، معتبرا إياه سببا في خراب مصر.

وبحسب الصحف المصرية فقد ألقى السيسي باللائمة على فيلم “الإرهاب والكباب” في تحويل “البلد إلى خصم حتى هدوها في 2011″، إشارة منه إلى انتفاضة المصريين الشعبية ضد حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال السيسي، في تصريحات تليفزيونية، الاثنين: “بدل ما تجيب فيلم الإرهاب والكباب وتجيب المواطن يشتكي، (الفيلم) خلى البلد خصم، لم يجعل السلبية خصمًا، أنت مفروض تخلي السلبية خصم”.

وأضاف: “المواطن الذي لا يعمل هو الخصم وليس البلد. لما حولتها (في الفيلم) لخصم في 2011 هدوها. خلوها إيه؟ هدوها”.

وتابع: “لولا فضل الله علينا وكرمه لكانت البلد دي زي كل البلاد اللي أنتم شايفينها مقامتش تاني ولا ترجع تاني خلاص. اللي يروح يروح مايرجعش، لكن هو أفاض علينا، طيب بعد ما أفاض علينا هنفضل زي ما احنا كده”.

يذكر أن فيلم “الإرهاب والكباب” عرض للمرة الأولى في جوان 1992، ويروي قصة مواطن حاول إنهاء إجراءات نقل ابنه من مدرسة إلى أخرى من خلال الذهاب إلى مجمع التحرير في وسط القاهرة.

في الفيلم، عندما اصطدم البطل (عادل إمام) بعقبات إدارية لاستخراج أوراق ابنه وجد نفسه حاملا السلاح وأخذ بعض الرهائن، الذين انضم إليه بعضهم لاحقا في مواجهة قوات الشرطة.

وخلال ذلك يدور الحوار حول شكاوى المواطنين البسيطة التي يقابلها تقاعس الموظفين وإهمال المسوؤلين الحكوميين.

ودافع نشطاء عن الفيلم الذي قالوا بأنهم اعادوا مشاهدته بعد خطاب السيسي ولم يجدوا فيه أي تحريض على الحكومة ولا خراب البلد.