بالفيديو.. الشاب خالد يستفز متابعيه بضحكته وجلوسه كالصنم إلى جانب إليسا!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا مستفزا للشاب خالد وهو يجلس إلى جانب إليسا كالصنم، وعلى شفاهه ترتسم ضحكة عريضة.
وأثار الفنان الجزائري جدلا واسعا عبر المواقع بضحكته طيلة المقابلة مع الفنانة اللبنانية، والتي تم تسريبها من كواليس حفلهما بالسعودية.
فتحت الرياضيات بذاكر وعطيتها وضعية الشاب خالد pic.twitter.com/c7Yz8UOMMM
— M (@6nxd_) November 14, 2021
ويظهر في الفيديو صحفي وهو يخاطب إليسا فيما يجلس الشاب خالد بلا حراك وهو يضحك طيلة المقابلة دون أن ينطق بكلمة.
ما سبب ابتسامة الشاب #خالد بجانب #إليسا ؟
على #تلفزيون_دبي و #على_أوان #TheInsiderAr #TheInsiderhttps://t.co/WOJhP9IafI pic.twitter.com/ukUxHUDTbU
— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) November 14, 2021
محد:
الشاب خالد: pic.twitter.com/Xw9zwacTWE
— مايند (@meemmind) November 12, 2021
ولفت تصرّف الشاب خالد أنظار متابعيه الذين تداولوا المقطع بكثير من السخرية والانتقاد، حيث قالوا بأن ضحكته مستفزة، وبأنه يظهر كالمحنط، فيما قال البعض بأنه متصالح مع نفسه.
الشاب خالد شبيه متحنط pic.twitter.com/b6JC3aKAC9
— MUHANNAD 25_OCT 🇮🇶 (@25_OCT_) November 14, 2021
الراجل ده محترم ومتصالح مع نفسه ورمز للتفاؤل….الشاب خالد pic.twitter.com/txLLpAVgrR
— إبراهيم أحمد ابراهيم (@VXm3aDIbpSpAncQ) November 14, 2021
يذكر أن الشاب خالد وإليسا، شاركا في إحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 12 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، بالمملكة العربية السعودية.
الشاب خالد وإليسا يتألقان في حفلهما بموسم الرياض 🎙️🎶 pic.twitter.com/ziWLdMeodN
— FilFan.com (@FilFan) November 12, 2021