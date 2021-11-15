بالفيديو.. الشاب خالد يستفز متابعيه بضحكته وجلوسه كالصنم إلى جانب إليسا!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا مستفزا للشاب خالد وهو يجلس إلى جانب إليسا كالصنم، وعلى شفاهه ترتسم ضحكة عريضة.

وأثار الفنان الجزائري جدلا واسعا عبر المواقع بضحكته طيلة المقابلة مع الفنانة اللبنانية، والتي تم تسريبها من كواليس حفلهما بالسعودية.

ويظهر في الفيديو صحفي وهو يخاطب إليسا فيما يجلس الشاب خالد بلا حراك وهو يضحك طيلة المقابلة دون أن ينطق بكلمة.

ولفت تصرّف الشاب خالد أنظار متابعيه الذين تداولوا المقطع بكثير من السخرية والانتقاد، حيث قالوا بأن ضحكته مستفزة، وبأنه يظهر كالمحنط، فيما قال البعض بأنه متصالح مع نفسه.

يذكر أن الشاب خالد وإليسا، شاركا في إحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 12 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، بالمملكة العربية السعودية.