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منوعات

بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تطارد مشجعي منتخب الجزائر في “الشانزليزيه”

نادية شريف
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بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تطارد مشجعي منتخب الجزائر في “الشانزليزيه”

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للشرطة الفرنسية وهي تطارد بعض المشجعين المحتفلين بفوز المنتخب الوطني الجزائري.

وأفادت تقارير إخبارية بحدوث مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي محاربي الصحراء، الذين خرجوا إلى شارع الشانزليزيه بباريس، ليل السبت إلى الأحد، للاحتفال بتأهل “الخضر” لنصف نهائي بطولة كأس العرب.

وقال مغردون إن الشرطة الفرنسية قامت بقمع الجزائريين المحتفلين بفوز المنتخب الوطني بطريقة وحشية، مستعملة قنابل الغاز.

وقال نشطاء فرنسيون إن هؤلاء ليسوا مشجعين وإنما  “بلطجية” تهجموا على عناصر الشرطة ولم يحترموا الدولة التي منحتهم كل شيء.

وخرج العشرات من أنصار الفريق الجزائري للاحتفال بنصره على المنتخب المغربي وتأهله للمربع الذهبي، قبل أن تتدخل الشرطة وتحدث مواجهات عنيفة.

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التعليقات
2
  • Ali

    لقد فزتم فقط على فريق محلي في بطولة ودية و ليست رسمية و فزتم بمشقة الانفس و انتم تلعبون ببراهيمي و مبولحي و مجموعة من اللاعبين الاساسيين او اصحاب الخبرة و الفريق المغربي لم يلعب بالاساسيين و لم يكن محضر ذهنيا للمبارة و الا لرأينا مبارة اخرى، عندما تفوزون على المغرب بالفريق الاساسي و في مبارة رسمية حينها يمكنكم ان تفرحوا.

    -4
  • avancer lalour

    هناك فرق كبير بين التشجيع والهمجية .

    2

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