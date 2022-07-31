بالفيديو.. الشرطة تضبط وجبات برغر بالديدان في زرالدة

قامت مصالح الأمن الوطني بضبط وجبات “برغر” تحتوي على ديدان في أحد محلات بيع الأكل السريع بزرالدة.

وحسب بيان لشرطة العاصمة فقد تمت معالجة قضية بيع وعـرض مـواد استهلاكية فاسدة بمحـل تجـاري مـن نوع “إطعام سريع”، بقطـاع اختصاص الأمـن الحضـري السادس سـيدي فرج بـأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، على خلفية بيعه لوجبة “برغر” لأحد المصطافين، بها ديدان.

عناصـر الشـرطة وبعـد تنقلهـا رفقة محققـي الرقابـة الإقتصـادية وقمـع الغـش بالمفتشية الإقليميـة للتجـارة لدائرة زرالدة، عاينـت المـحـل التجـاري، أيـن تـم رصـد جـملـة مـن المخالفـات المتعلقة بشـروط النظافة، على رأسها وجـود وجبة “برغر” ثانيـة بـهـا ديـدان، مأكولات قديمـة تـم إتلافهـا تمثلت فـي (3.5) كلـغ مـن اللحم المفروم، (6كلـغ دجـاج محـضـر بالتوابل مسبقا، (32) قطعة “برغر” مطلية بالجبن موضوعة في مكان غير مخصص للحفظ. يضيف المصدر ذاته.

وأكد البيان أنه واستنادا للإجـراءت القانونية، قامت عناصر الشرطة بتثبيـت المـحـل وكذا الوجبات، مع رفع عينات منها ووضعها تحت تصرف الشرطة العلمية للتحليل.