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بالفيديو.. الشيف بوراك يفشل في قلب قدر ورق العنب بعد أزمته الأخيرة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. الشيف بوراك يفشل في قلب قدر ورق العنب بعد أزمته الأخيرة!
شبكات التواصل
الشيف بوراك وهو يحاول قلب قدر ورق العنب

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع مصور يوثق فشل الشيف التركي بوراك أوزدمير في قلب قدر كبير لورق العنب.

وقال متابعو الشيف الشهير إنه لطالما تفنّن في استعراض مهاراته في قلب قدور الطبخ من مختلف الأحجام، مرجعين سبب فشله هذه المرة التي تعتبر الأولى إلى أزمته الأخيرة.

وأكد محبو بوراك إن خلافه مع والده الذي باع حقوق ملكية اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه أثر عليه نفسيا وجسديا، خاصة وأن الأمور بينهما وصلت لقاعات المحاكم، بينما أشار آخرون إلى حجم القدر الكبير جدا، مؤكدين أنه لم يسبق أن حمل مثله.

في ذات السياق تداول نشطاء فيديوهات للشيف بوراك وهو يطهو عابس الوجه على غير عادته، إذ كانت الابتسامة لا تفارقه في كل فيديوهاته.

وتصدر موضوع أزمة الشيف العالمي، مؤخرا، شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في فيديو وهو يبكي ويوضح لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة.

وأكد مالك سلسلة مطاعم CZN Burak أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده، بينما نفى والده كل التهم الموجّهة إليه، وأكّد في تصريحات صحفية أن من حقه بيع حقوق ملكية نجله.

واتهم الوالد نجله باستغلال زلزال السادس من شهر فيفري الماضي الذي ضرب جنوب البلاد وأودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً هائلاً في البنى التحتية، للمزيد من الشهرة.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام تركية محلية أن ملكية سلسلة المطاعم الشهيرة مسجّلة باسم والد الطاهي التركي منذ نحو 40 عاماً، ولهذا تمكّن من بيعها مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمالٍ أجنبي.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في مدينة اسطنبول مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهو التوقيت الذي سيبدأ فيه الشيف التركي بافتتاح مطعمه الجديد في اسطنبول.

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