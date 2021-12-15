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بالفيديو.. الصحفية المغربية “حمالة الحطب” تبكي بحرقة بعد فوز الجزائر!

نادية شريف
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بالفيديو.. الصحفية المغربية “حمالة الحطب” تبكي بحرقة بعد فوز الجزائر!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لصحفية مغربية كانت تسخر من المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراته مع منتخب بلادها، ثم بكائها المرير بعد خسارة الأخير.

وأطلق نشطاء على الصحفية التي تعمل بقناة “شوف تي في” اسم “حمالة الحطب” لأنها كانت تحرّض ضد الجزائر وتشحن النفوس بالتلميحات الخبيثة حسبهم.

وتظهر الصحفية في مقطع آخر مركب وهي تستطلع آراء الشعب المغربي بشأن توقعاته حول نتيجة المباراة التي تجمع أسود الأطلس بمحاربي الصحراء، بطريقة ساخرة ثم بكائها ونحيبها بعد الفوز الساحق للخضر.

وقالت الصحفية وهي تبكي بمرارة: “للأسف كاين اليوم بكاء، كاين حسرة، كاين دموع، كاين خيبة أمل في منتخب كنا نستطيع التفوق عليه بسهولة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه السبت، على نظيره المغربي 5 / 3 بضربات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

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التعليقات
2
  • esprit boukhnouna

    خلوا السميمنة تهدر و تعبر.

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  • zakaria

    اقسم بالله ما غضبت على النتيجة وخصوصا ان الجزائر تستحق الفوز قبل الوصول للاشواط الاضافية لان المنتخب المغربي لم يظهر بمستواه الحقيقي ومع ذلك سجل هذفين ووصل الى ضربات الترجيح مما يؤكد انه كانباستطاعته الفوز على الجزائر بنتيجة عريضة

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