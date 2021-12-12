بالفيديو.. الصحفية ديما الخطيب ترصد فرحة طفلها لحظة فوز الجزائر على المغرب

رصدت الصحفية الفلسطينية ديما الخطيب فرحة طفلها لحظة فوز الجزائر على المغرب في مباراة ربع النهائي لكأس العرب 2021.

ووثقت الصحفية التي تشغل منصب المديرة العامة لخدمة الجزيرة بلس الرقمية، فرحة طفلها بالنصر الذي حققه محاربو الصحراء عن طريق تصوير فيديو له، نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت الخطيب في تغريدتها: “الجزائر: لحظة النصر في مباراة ربع النهائي #كأس_العرب2021

لا أذكر أني شاهدت ابني هكذا من قبل”.

وأضافت: “الحماسة والبهجة وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب وطبعاً لن يذهب للمدرسة غداً. هذه تجربة أهم من المدرسة”.

وتأهّل المنتخب الوطني الجزائري المحلّي، سهرة السبت، عن جدارة واستحقاق، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وفازت الجزائر على المغرب بِواقع ركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (2-2).

يذكر أن ديمة الخطيب صحفية فلسطينية، ومدونة، وكاتبة، ومترجمة، وهي المديرة العامة لخدمة الجزيرة بلس الرقمية.

ولدت في دمشق لأم سورية وأب فلسطيني من عائلة هٌجرت قسرا من فلسطين إثر الاحتلال الصهيوني عام 1948.

انضمت لقناة الجزيرة عام 1997 بصفة متدربة في طاقم العمل الصحفي ثم أصبحت مخرجة، ومراسلة في الصين ومن ثم مديرة مكتب الجزيرة في أمريكا اللاتينية، وذلك قبل التحول الكلى إلى الصحافة الرقمية على الإنترنت في السنوات الأخيرة.