بالفيديو.. الصين تراقب الموظفين الكسالى بنظام ذكي يقتطع من رواتبهم!

اعتمدت كبرى شركات الصين، مؤخرا، نظاما ذكيا يراقب الموظفين الكسالى الذين ينامون في مكاتبهم، ويقتطع تلقائيا من رواتبهم.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقرت الصين النظام الجديد في مواقع العمل ليقوم بحساب ساعات العمل الفعلية للموظف ويسجل الوقت الذي يقضيه في مكتبه.

وقالت التقارير إن هذا النظام سيقوم بمراقبة حركات وغفوات الموظف بدقة، ففي حالة نومه مثلا سيسجل الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري”.

وفي الوقت الذي هاجم البعض نظام المراقبة على اعتبار أنه يندرج تحت نظام السلطوية والحكم الفاشي، تساءل نشطاء عرب ما الذي سيحل برواتبهم لو فكرت دولهم في اعتماده؟