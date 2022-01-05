-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: أمطار ورياح قوية عبر العديد من الولايات
منوعات

بالفيديو.. الصين تراقب الموظفين الكسالى بنظام ذكي يقتطع من رواتبهم!

نادية شريف
  • 1157
  • 0
بالفيديو.. الصين تراقب الموظفين الكسالى بنظام ذكي يقتطع من رواتبهم!

اعتمدت كبرى شركات الصين، مؤخرا، نظاما ذكيا يراقب الموظفين الكسالى الذين ينامون في مكاتبهم، ويقتطع تلقائيا من رواتبهم.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقرت الصين النظام الجديد في مواقع العمل ليقوم بحساب ساعات العمل الفعلية للموظف ويسجل الوقت الذي يقضيه في مكتبه.

وقالت التقارير إن هذا النظام سيقوم بمراقبة حركات وغفوات الموظف بدقة، ففي حالة نومه مثلا سيسجل  الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري”.

وفي الوقت الذي هاجم البعض نظام المراقبة على اعتبار أنه يندرج تحت نظام السلطوية والحكم الفاشي،  تساءل نشطاء عرب ما الذي سيحل برواتبهم لو فكرت دولهم في اعتماده؟

مقالات ذات صلة
بسبب منشورات ذات طابع سياسي.. الأوقاف المغربية تعزل خطيبا

بسبب منشورات ذات طابع سياسي.. الأوقاف المغربية تعزل خطيبا

بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا

بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا

جمعية فلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

جمعية فلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

مساعي لتصنيف الشعر الملحون ويناير في قائمة التراث العالمي

مساعي لتصنيف الشعر الملحون ويناير في قائمة التراث العالمي

OPPO تطلق الهاتف الذكي الجديد Reno6

OPPO تطلق الهاتف الذكي الجديد Reno6

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد