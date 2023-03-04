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رياضة

بالفيديو.. الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي رونالدو

عمر سلامي
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بالفيديو.. الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي رونالدو
ح.م
الطفل السوري يلتقي رونالدو

حقق الطفل السوري، ربيع شاهين حلمه، بلقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، وسط سعادة غامرة.

وركض الطفل السوري نحو لاعب النصر السعودي، الذي احتضنه، وسط فرحة لا توصف، بعدما تحققت أمنيته بلقاء النجم البرتغالي.

وبدأت قصة ربيع بفيديو للإعلامي الإماراتي منذر المزكي، أثناء زيارته الأخيرة لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وظهر حينها الطفل السوري في الفيديو معبرا عن أمله في مقابلة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو.

وبعد انتشار الفيديو أعلن المستشار تركي آل الشيخ، تبنيه لحلم الطفل واعدا بتحقيقه.

وتنقل الطفل إلى السعودية، الأسبوع الماضي، حيث تداول كثيرون فيديو له وهو يتجول في ربوع المملكة العربية السعودية، قبل أن يلتقي في الأخير برونالدو.

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