بالفيديو.. الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي رونالدو
حقق الطفل السوري، ربيع شاهين حلمه، بلقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، وسط سعادة غامرة.
وركض الطفل السوري نحو لاعب النصر السعودي، الذي احتضنه، وسط فرحة لا توصف، بعدما تحققت أمنيته بلقاء النجم البرتغالي.
وبدأت قصة ربيع بفيديو للإعلامي الإماراتي منذر المزكي، أثناء زيارته الأخيرة لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.
فرحتك فرحه لي …حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير… 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023
وظهر حينها الطفل السوري في الفيديو معبرا عن أمله في مقابلة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو.
وبعد انتشار الفيديو أعلن المستشار تركي آل الشيخ، تبنيه لحلم الطفل واعدا بتحقيقه.
وتنقل الطفل إلى السعودية، الأسبوع الماضي، حيث تداول كثيرون فيديو له وهو يتجول في ربوع المملكة العربية السعودية، قبل أن يلتقي في الأخير برونالدو.