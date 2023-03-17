بالفيديو.. العثور على براميل اليورانيوم المفقودة في ليبيا

أعلن مسؤول من قيادة قوات خليفة حفتر، الخميس، العثور على حاويات اليورانيوم التي كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدانها في ليبيا.

وتم العثور على براميل اليورانيوم المفقودة، بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع ليبي، ووجود فتحة في المستودع تسمح بتهريب تلك البراميل.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات المشير حفتر خالد المحجوب في بيان له، إن أعضاء من الوكالة الذرية تفقدوا موقع تواجد اليورانيوم في الجنوب الليبي عام 2020، وتم جرد العدد الموجود، وأقفل باب المستودع بالشمع الأحمر.

وتابع قائلا: ” بعد إعلان وكالة الطاقة الذرية اختفاء البراميل، تمّ تكليف قوة من الجيش وتم العثور عليها في منطقة لا تبعد سوى حوالى خمسة كيلومترات عن المستودع الذي كانت فيه في اتجاه الحدود التشادية”.

وكالة الطاقة الذرية تكشف اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم

ويوم 16 مارس 2023، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي المركز “الكعكة الصفراء”، اختفت من موقع في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام دولية إن المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، أعدّ تقريرا للدول الأعضاء، جاء فيه أن مفتّشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أن “عشر حاويات تحوي نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم “الكعكة الصفراء”، لم تعد موجودة.

وأفادت الوكالة إلى أن الموقع المعني كانت السلطات قد أعلنت عنه”، دون إعطاء أي تفاصيل حول الموقع المشار إليه.

وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق “إضافية” من أجل “تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا”.