بالفيديو.. العلم الجزائري في باحة الأقصى ردّا على محاولات الاقتحام

رفع مواطن فلسطيني العلم الجزائري في باحة المسجد الأقصى بالقدس الفلسطينية المحتلة. بالتزامن مع تكرار محاولات اقتحامه من قبل جماعات يهودية متطرفة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته سفارة فلسطين بالجزائر مساء الجمعة، رفع العلم الجزائري من طرف المواطن الفلسطيني رفقة 3 أطفال كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية.

وقال المواطن الفلسطيني في الفيديو:”في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام الاحتلال إلى ساحات المسجد. نحن نرفع راية الإجلال ونقدّر أهلنا الجزائريين”.

وأضاف:”نقدّر بالأخصّ الأخت (الجزائرية) التي ضُربت ونُزع حجابها من طرف الاحتلال. ونقول لها أنت فلسطينية، ونحن جزائريون”.

وتابع يقول:”نحن شعب واحد لا يتجزأ، نحن أمة واحدة تدافع عن هذا المسجد، مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلّم”.