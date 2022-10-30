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بالفيديو.. الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرتب والأوسمة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرتب والأوسمة
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الفريق أول السعيد شنقريحة

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الأحد، على حفل تقليد الرتب و إسداء الأوسمة، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد الفريق أول شنقريحة بجهود ومثابرة الضباط والإطارات المقلّدين. منوّها بالترقية الاستثنائية التي حصل عليها البعض منهم، على غرار رياضيي الجيش، وعضوات الفريق النسوي للقفز المظلي.

وقال شنقريحة في هذا السياق:”لقد تألقن بجدارة واستحقاق في تخصص كان حكرا على الرجال”. قبل أن يهنئ “باسم رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، كافة المُرَقّين، والذين أُسديت لهم الأوسمة”.

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