بالفيديو.. الفريق أول شنقريحة يزور جرحى حادث وادي الحراش

زار الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السبت، جرحى حادث الحافلة المتواجدين بعدة مستشفيات بالعاصمة.

وتنقل الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى كل من المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش والمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا من أجل تفقد المصابين في حادث سقوط حافلة بوادي الحراش (الجزائر العاصمة).

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني: “على إثر الحادث الأليم الذي وقع يوم أمس جراء سقوط حافلة لنقل المسافرين بمجرى واد الحراش، والذي أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين, تم نقل ستة من المصابين إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة من أجل تلقي العلاج الضروري والرعاية الطبية اللازمة, أين تنقل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 16 أوت 2025، إلى كل من المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش والمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا من أجل تفقد المصابين والاطلاع عن قرب على وضعهم الصحي وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم ولعائلاتهم”.

الفريق أول شنقريحة يُعزي عائلات ضحايا حادث وادي الحراش

ومساء الجمعة، تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بأصدق تعازيه القلبية الخالصة إلى عائلات ضحايا سقوط حافلة نقل المسافرين في مجرى وادي الحراش.

وجاء في نص التعزية “على إثر الحادث الأليم المتمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها بواد الحراش, والذي أدى لوفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين, مساء اليوم الجمعة 15 أوت 2025, يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسمه الخاص وباسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي, بأصدق تعازيه القلبية الخالصة إلى عائلات الضحايا, راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد أرواحهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جنانه, وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان, وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون”.