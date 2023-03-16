بالفيديو.. الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية بـإن قزام

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بإن قزام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أشرف الفريق أول بإن قزام على تنفيذ تمرين قطاعي تكتيكي بالذخيرة الحية المعنون “عاصفة تيريرين 2023″،

الفريق أول السعيد شنقريحة وفي إطار زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة. تابع عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المقحمة.

واتسم التمرين الذي يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع باحترافية عالية في جميع المراحل بمستوى تكتيكي وعملياتي عالي، يؤكد البيان.