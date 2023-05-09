بالفيديو.. الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

أشرف، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة.

التمرين التكتيكي نفذته وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة. يضيف البيان.

والتقى الفريق أول السعيد شنقريحة مستخدمي الوحدات المشاركة في هذا التمرين التكتيكي وهنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2022/2023.

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة حرصه الشديد على مواصلة بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية الدائمة والتطوير المستمر لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي والدفع بها قدما إلى ما ينسجم تماما مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها

تنفيذ هذا التمرين التكتيكي، يؤكد المصدر ذاته، كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية وهو النجاح الذي يعكس مستوى تحضير الإطارات والأفراد ويجسد مدى توفر الكفاءات والمهارات العالية لدى القادة والأركانات.