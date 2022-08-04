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بالفيديو.. الفنان الفلسطيني محمد البسيوني يغني للجيش الجزائري

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الفنان الفلسطيني محمد البسيوني يغني للجيش الجزائري
ح.م
محمد وائل البسيوني

أهدى الفنان الفلسطيني الطفل محمد وائل البسيوني، أغنية للجيش الوطني الشعبي بمناسبة يومه الوطني.

وقال محمد البسيوني، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أنه جهز أغنية للجيش الجزائري ستطرح قريبا وغني منها مقطعا، مهنئا الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيده الوطني.

كما تحدث محمد البسيوني عن غنائه الدائم للجزائر، مؤكدا أن الشعبين الجزائري والفلسطيني شعب واحد، وأصحاب نضال وكفاح مشترك.

وتابع قائلا “إن الفلسطيني يمشي على درب الجزائري لتحرير فلسطين و تحقيقة حلمه بالصلاة في المسجد الأقصى محررا”.

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