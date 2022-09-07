بالفيديو.. الفيفا تشيد بالـ “تيكي تاكا” الجزائرية

“تيكي تاكا” هي تسمية تطلق على أسلوب لعب معروف في كرة القدم، يعتمد على التمريرات القصيرة المتتالية والاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات. ويقال إن هذا الأسلوب من ابتكار مدرب أياكس أمستردام الهولندي في السبعينات رينوس ميتشليز.

لكن الاتحاد الدولي للّعبة يحتفظ بمقطع فيديو يظهر تطبيق أسلوب “تيكي تاكا” في مونديال 1982، من طرف لاعبي المنتخب الجزائري آنذاك.

ونشر الفيديو على صفحات الفيفا الاجتماعية، وهو يعود إلى مقابلة الخضر الشهيرة التي فازوا فيها على الألمان بثنائية مقابل هدف واحد.

وأرفقت الفيفا الفيديو بالتعليق:”التيكي تاكا الجزائرية ظهرت في كأس العالم فيفا 1982″. قبل أن تضيف:”هدف بلومي أظهر حينها روحا جماعية، وثقة، فاجأت العالم بأسره”.

هذا ترتيب الخضر في تصنيف الفيفا لأحسن منتخبات العالم

25 أوت 2022: حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على مركزه الـ41 في ترتيب الفيفا الأخير لأحسن المنتخبات في العالم. فيما تصدّر البرازيل على المستوى العالمي.

وعلى المستوى الإفريقي، حلّ أشبال المدرب جمال بلماضي، في المركز السابع، بعد كلّ من السنغال (18)، المغرب (23)، تونس (30)، نيجيريا (31)، الكاميرون (38)، ومصر (40).

وعربيا، احتلّ المنتخب المغربي صدارة ترتيب أحسن المنتخبات على الرغم من تراجعه مرتبة واحدة في التصنيف العالمي، متبوعا بتونس، مصر، الجزائر، قطر، السعودية، الإمارات، العراق، وعُمان.

المنتخبات الـ10 الأفضل في العالم في أوت 2022:

1- البرازيل،

2- بلجيكا،

3- الأرجنتين،

4- فرنسا،

5- إنجلترا،

6- إسبانيا،

7- إيطاليا،

8- هولندا،

9- البرتغال،

10- الدنمارك.