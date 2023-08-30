بالفيديو.. القبض على مقيم بالسعودية يرتدي عباءة نسائية وكعبا عاليا!
ألقى الأمن السعودي بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم أجنبي من جنسية مصرية، وذلك لتنكره بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي متنكرًا بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
“يرتدي عباءة”.. ضجة على مواقع التواصل بعد ظهور شاب بهيئة مريبة في السعودية (فيديو) pic.twitter.com/c9DXJS3j87
— الشريف زيد ال العصام (@al_aisam) August 28, 2023
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية قد ضجت بمقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص في مول بمدينة الخبر يرتدي عباءة نسائية، وكعبا عاليا، وسط استغراب وتساؤلات عن دوافع هذا التصرف.
الفيديو اللي انتشر لرجل يرتدي عباءة في الشرقية فلامنجو مول ؛ الكعب والمشيه 😭😭😭 #المشاعر_بقلبي_تقول #صباح_الخير_والسعاده #ولي_العهد #إقالة_أشرف_صبحي pic.twitter.com/2OIaQONJbt
— 💙🕊فطومة🕊💙 (@3foji) August 28, 2023