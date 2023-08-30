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جواهر

بالفيديو.. القبض على مقيم بالسعودية يرتدي عباءة نسائية وكعبا عاليا!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. القبض على مقيم بالسعودية يرتدي عباءة نسائية وكعبا عاليا!

ألقى الأمن السعودي بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم أجنبي من جنسية مصرية، وذلك لتنكره بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي متنكرًا بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية قد ضجت بمقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص في مول بمدينة الخبر يرتدي عباءة نسائية، وكعبا عاليا، وسط استغراب وتساؤلات عن دوافع هذا التصرف.

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