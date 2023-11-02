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بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لإسقاط قنبلة على جنود الاحتلال

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لإسقاط قنبلة على جنود الاحتلال

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على جنود الاحتلال.

وأوضحت القسام بالتزامن مع نشر الفيديو عبر حسابها على تلغرام أن القنبلة تم إسقاطها على قوة راجلة إسرائيلية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، بواسطة طائرة مسيرة.

ولم يتم الإعلان عن عدد الضحايا من جانب جيش الاحتلال لكن القسام أكدت أنها أسقطت عددا من الجرحى لدى قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القسام عن تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن 16 من قواته قتلوا في المعارك الشرسة الدائرة في قطاع غزة ومحيطه مع مقاتلي حركة حماس.

وينشر الجيش الإسرائيلي سجلا على موقعه الإلكتروني يشمل أسماء وأعمار ومواقع عناصره الذين قتلوا في الحرب الدائرة.

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