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بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لأسير من جنود الإحتلال الإسرائيلي
العالم

بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لأسير من جنود الإحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لأسير من جنود الإحتلال الإسرائيلي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، لأول مرة، شريط فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي.

وظهر الجندي هشام السيد وهو طريح الفراش موصولا على جهاز للتنفس الاصطناعي.

وجاءت المشاهد بعد يوم من إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن “تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام”.

وقال أبو عبيدة مساء الاثنين “سننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك”.

وعرضت كتائب القسام أيضا بطاقات هوية للأسير تتضمن تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.

وتحتجز كتائب القسام 4 إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، وهما شاؤول آرون وهدار غولدن.

وسبق أن كشفت “القسام” في السنوات الماضية عن معلومات تحمل طابع الغموض بما يخص أوضاع أسرى الاحتلال، أحدثت صدى في المجتمع الإسرائيلي وأثارت الرأي العام هناك.

وسعت الكتائب من نشر هذه المعلومات إلى تحريك ملف تبادل الأسرى، وكسر حالة المماطلة والمناورة التي ينتهجها الاحتلال وإجباره على الجلوس لإنجاز صفقة بالثمن الذي يخشى دفعه.

وعادة ما تثير هذه الرسائل غضب واستفزاز المستوى الرسمي الإسرائيلي، الذي طالما حاول التقليل من أهمية ما تمتلكه القسام عبر الادعاء بمقتل جنوده المفقودين.

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