بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لعملية ضد قوات الاحتلال
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد من هجوم نفذه مقاتلوها أول أمس الأحد، على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.
ويظهر المقطع احتراق آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال متجمعة بمحاذاة السياج الحدودي غرب “إيريز” بعد استهدافها بالقذائف المضادة للدروع.
“القسام” تنشر مشاهد لالتحام عناصرها مع قوات الاحتلال المتوغلة في موقع “إيرز” على الحدود الشمالية لقطاع غزة يوم الأحد الماضي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/PevtIsjsM5
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 31, 2023