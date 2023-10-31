بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لعملية ضد قوات الاحتلال

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد من هجوم نفذه مقاتلوها أول أمس الأحد، على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.

ويظهر المقطع احتراق آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال متجمعة بمحاذاة السياج الحدودي غرب “إيريز” بعد استهدافها بالقذائف المضادة للدروع.