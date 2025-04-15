بالفيديو.. القصة المشوقة لوالدة ترامب التي جعلته رئيساً برحلة الـ 50 دولاراً!

سلط تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على القصة المشوقة لوالدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي جعلته رئيسا برحلة الـ 50 دولارا فقط.

وبحسب ما ذكرت “بي بي سي” فإن أصول “ماري آن ماكلويد” تعود إلى قرية نائية في اسكتلندا، كانت قد غادرتها قبل 95 عاماً، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية حاملة 50 دولاراً فقط، لتمضي بها الحياة التي شهدت ولادة ملياردير مثير للجدل، استطاع الوصول لحكم البيت الأبيض مرتين.

في 11 ماي 1930 وصلت ماري آن، البالغة آنذاك 18 عاما، إلى نيويورك قادمة من اسكتلندا حاملة ما يعادل اليوم 950 دولارا، حيث دخلت بطريقة قانونية وكانت تنوي البقاء منذ البداية على عكس ما تم الترويج له بأنها سافرت للسياحة ثم عادت للزواج من ابن المهاجرين الألمانيين رجل الأعمال فريد ترامب..

وتشير الوثائق إلى أنها أبحرت في الثاني من ماي عام 1930 من ميناء غلاسكو، متجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ووصلت بعد 9 أيام على متن السفينة ترانسلفينيا.

هذه التفاصيل ينظر إليها بعين الاهتمام بسبب سياسات ترامب المناهضة لكل أشكال الهجرة القانونية وغير القانونية، إذ تشير التقارير إلى أن دونالد رابع أبناء ماري الخمسة، يصر دوما على أن أمه سافرت في البداية إلى البلاد للسياحة وليس بقصد الإقامة.

تنحدر والدته من أسرة فقيرة للغاية من قرية تونغ في شمال اسكتلندا التي شهدت هجرة واسعة النطاق مع بداية الحرب العالمية الأولى، حيث لقي معظم الرجال هناك حتفهم، عندما غرقت سفينة كانت تقلهم..

وتسببت هذه المأساة بدفع النساء للهجرة إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية بعد إدراكهن أنه لم يعد ليهن شركاء حياة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، لكن وثائق سفر ماري آن على متن سفينة ترانسلفينيا تشير إلى أن وضعها المالي لم يكن سيئا جدا حينها، نظرا لتمكنها من السفر عبر الدرجة الثانية وليس الثالثة.

في العام 1942 أصبحت ماري آن مواطنة أميركية بصفة رسمية، وفي كتابه “فن الصفقة” يصفها ابنها دونالد ترامب بربة منزل تقليدية للغاية، كانت على دراية كاملة بالعالم من حولها وما يتجاوز حدود منزلها..

ويصف الملياردير مشهدا لوالدته أثناء مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية على شاشة التلفزيون بأنها كانت مفتونة تماما بالفخامة والمراسم وبفكرة الملكية والسحر الذي يحيط بها..

وتوفيت ماري آن في أوت عام 2000 عن عمر ناهز 88 عاما، تاركة وراءها ابنها دونالد الذي استطاع الوصول إلى الحكم مرتين، وفي عهدته الحالية أشهر سلاحه في وجه المهاجرين برغم أن حياته في البلاد بدأت برحلة الخمسين دولارا!

حكاية أمُّ دونالد ترامب التي صنعت رئيساً برحلة الـ 50 دولاراً pic.twitter.com/VWKb2yp455 — BBC News عربي (@BBCArabic) April 13, 2025

وذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن ماري قالت في عديد التصريحات إن أمريكا قدمت لها فرصا كثيرة أثناء المرحلة العصيبة التي كانت تمر بها.. وخلال الفترة التي قضتها هناك، ساعدتها شقيقتها في العثور على عمل كمديرة منزل ومربية لدى إحدى العائلات الثرية في ضواحي نيويورك.

تعرفت على فريد ترامب، الذي كان عامل بناء ناجحا جدا في البلدة، في إحدى الحفلات التي ذهبت إليها مع شقيقتها، وتزوجا في يناير 1936، وأنجبا ماريان في 1937 وفريد الصغير في 1938 وإليزابيث في 1942 ودونالد في 1946 وروبرت في 1948.

ظلت متزوجة من فريد ترامب لما يزيد عن نصف قرن، وعاشت معه، رفقة أطفالهما الخمسة دون أن تكل أو تمل، وتطوعت للعمل في أحد المستشفيات العامة، وظلت تمارس أنشطتها في المدارس والجمعيات الخيرية والنوادي الاجتماعية.