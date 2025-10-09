بالفيديو.. المدرب السابق للمولودية يستلم ميدالية اللقب التاسع

حلّ المدرب السابق لفريق “المولودية”، التونسي خالد بن يحيى، بالجزائر، والتقى برئيس مجلس إدارة النادي حكيم حاج رجم.

وتسلم المدرب خالد بن يحيى ميدالية لقب البطولة التاسع في مركز عبد الرحمن عوف بابا حمود بزرالدة.

كما التقط المدرب التونسي صورا للذكرى بدرع البطولة وكأس السوبر.

وقال بن يحيى في تصريحات للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “أشكر إدارة مولودية الجزائر على الاستضافة الكريمة، وهذا شرف كبير لي، كنا نستحق البطولة لأن الجميع بذل كل المجهودات من أجل التتويج، كما أن الجمهور ساهم كثيرا في التتويج”.

وأضاف: “حققنا الأهداف المسطرة، وتوجنا باللقب وكأس السوبر، وبلغنا ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وكان طموحنا أبعد من ذلك، لقد قدمنا مباريات كبيرة وكنا قادرين على التأهل إلى نصف نهائي المنافسة الإفريقية”.

وختم المدرب السابق للمولودية: “أشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها.. وأنا متفائل بمستقبل المولودية، فالمولودية دائما أهدافها الذهاب إلى طموحات أبعد..”.