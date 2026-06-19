بالفيديو.. المكسيك أول المتأهلين إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026

ضمن منتخب المكسيك تأهله إلى الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 .

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه فجر الجمعة، على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وسجل هدف المباراة الوحيد لويس رومو، في الدقيقة 50، إثر خطأ فادح من حارس المرمى الكوري، الذي التقط الكرة لكنها سقطت من يديه، بعد اصطدامه بأحد زملائه، ليضعها اللاعب المكسيكي في الشباك.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 32 نقاط، فيما تحتل التشيك المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا متذيلة الترتيب، بعد تعادلهما بهدف لمثله.