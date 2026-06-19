بالفيديو.. المكسيك أول المتأهلين إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026
ضمن منتخب المكسيك تأهله إلى الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 .
ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه فجر الجمعة، على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
🇲🇽 ⚽️ لويس رومو يدوّن أول أهداف المباراة ويضع منتخب المكسيك في المقدمة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2026
وسجل هدف المباراة الوحيد لويس رومو، في الدقيقة 50، إثر خطأ فادح من حارس المرمى الكوري، الذي التقط الكرة لكنها سقطت من يديه، بعد اصطدامه بأحد زملائه، ليضعها اللاعب المكسيكي في الشباك.
ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 32 نقاط، فيما تحتل التشيك المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا متذيلة الترتيب، بعد تعادلهما بهدف لمثله.
🟣🎥 #تقرير_خاص | اقتلع المنتخب المكسيكي أولى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 بالفوز على كوريا الجنوبية 1 – 0
🎙️ تقرير | ياسين المحمودي pic.twitter.com/GU20abZ1o7
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 19, 2026