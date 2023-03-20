بالفيديو.. الملاكمة إشراق شايب تتأهل عن جدارة إلى ربع نهائي البطولة العالمية
تأهلت الملاكمة الجزائرية إشراق شايب في وزن 70 كلغ، إلى الدور ربع النهائي من البطولة العالمية للملاكمة سيدات.
وتمكنت إشراق شايب من العبور إلى ربع النهائي بعد تغلبها على إيديث طفاني، من بولونيزيا الفرنسية، عقب إيقاف الحكم للمنازلة في الجولة الأولى، بعد مرور 50 ثانية.
بطولة العالم للملاكمة سيدات – نيودلهي 2023
فيديو تأهل إشراق شايب إلى الدور ربع النهائي في منافسات وزن 70 كلغ، أمام منافستها من بولونيزيا الفرنسية إيديث بعد إيقاف النزال في دقيقته الأولى. pic.twitter.com/ewfljbxN3Z
— Oumeima BOURBIA 🇩🇿 (@OumeimaBourbia) March 20, 2023
وسارت إشراق شايب، على خطى زميلتها في المنتخب إيمان خليف التي مرت إلى الدور الثاني، في وزن 66 كلغ، عقب فوزها على الكينية إيسيكو فريزة أيانغو، بعدما حسمت الأمور بسرعة، حيث أوقف الحكم النزال بعد مرور ثواني فقط.