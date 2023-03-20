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رياضة

بالفيديو.. الملاكمة إشراق شايب تتأهل عن جدارة إلى ربع نهائي البطولة العالمية

عمر سلامي
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بالفيديو.. الملاكمة إشراق شايب تتأهل عن جدارة إلى ربع نهائي البطولة العالمية
ح.م
إشراق شايب تفوز على منافستها إيديث طفاني

تأهلت الملاكمة الجزائرية إشراق شايب في وزن 70 كلغ، إلى الدور ربع النهائي من البطولة العالمية للملاكمة سيدات.

وتمكنت إشراق شايب من العبور إلى ربع النهائي بعد تغلبها على إيديث طفاني، من بولونيزيا الفرنسية، عقب إيقاف الحكم للمنازلة في الجولة الأولى، بعد مرور 50 ثانية.

وسارت إشراق شايب، على خطى زميلتها في المنتخب إيمان خليف التي مرت إلى الدور الثاني، في وزن 66 كلغ، عقب فوزها على الكينية إيسيكو فريزة أيانغو، بعدما حسمت الأمور بسرعة، حيث أوقف الحكم النزال بعد مرور ثواني فقط.

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