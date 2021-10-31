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بالفيديو.. الملاكم الجزائري دحو يفوز بالضربة القاضية في الجولة الأولى

سليم .ع
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بالفيديو.. الملاكم الجزائري دحو يفوز بالضربة القاضية في الجولة الأولى
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الملاكم الجزائري جمال دحو

فاز الملاكم الجزائري جمال دحو على الملاكم المكسيكي أنتونيو مارتنيز، بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وتمكن الملاكم دحو من حسم الأمور مبكرا في المنازلة التي جرت بمدينة ايوا الأمريكية، ليواصل بذلك منازلاته الإحترافية بخطى ثابتة.

ونشر دحو على صفحته الرسمية، مقطع فيديو، للحظات التي تمكن فيها من إسقاط منافسه المكسيكي أرضا بالضربة القاضية.

وأرفق الملاكم الجزائري، مقطع الفيديو، بعبارة: ” القاضية في الجولة الأولى، تحيا الجزائر”.

وتمكن الملاكم الجزائري من حسم منازلاته بالضربة القاضية في 16 مناسبة، من بين 18 منازلة فاز فيها.

وكان ابن مدينة تيارت قد فاز في شهر جويلية الماضي، على المكسيكي أولفير، بالضربة القاضية.

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