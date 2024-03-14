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جواهر

بالفيديو.. الملكة كاميلا تتسلم “باربي” تشببها قبل نصف قرن

جواهر الشروق
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بالفيديو.. الملكة كاميلا تتسلم “باربي” تشببها قبل نصف قرن

تسلمت الملكة كاميلا، دمية “باربي” تشبهها قبل نصف قرن، وذلك خلال حفل تم تنظيمه الثلاثاء، احتفاء بنساء كثيرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت الملكة البالغة 75 عاماً مازحة، عندما تلقت هذه الدمية ذات الشعر الأشقر المصفف مثل شعرها، والتي ترتدي فستاناً أزرق يشبه لباسها: “لقد جعلتني أصغر بـ50 عاماً.. يجب أن تحصل كل امرأة منا على نسختها من باربي”.

وسُلمت الهدية لها بعد حفل نُظّم في قصر باكينغهام، احتفاءً بمؤسسة “واو” “نساء العالم” التي ترأسها، والتي تعمل من أجل المساواة بين الجنسين.

ومن بين ضيوف هذا الحفل الذي أقيم في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس، ملكة بلجيكا ماتيلد، والممثلة هيلين ميرين، وهي الراوية لفيلم “باربي” الذي طُرح الصيف الماضي.

وكانت هيلين ميرين (78 عاما) فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2007 عن تجسيدها شخصية الملكة إليزابيث الثانية في فيلم “ذي كوين”.

وفي الأسبوع الماضي، حصلت على دمية “ماتيل باربي” الخاصة بها على صورتها، ممسكة بيدها تمثال الأوسكار، وذلك بمناسبة يوم 8 آذار/ مارس أيضاً. وقالت إنها “ذُهلت تماما” بهذه الهدية.

المصدر: وكالات

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