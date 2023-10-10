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رياضة

بالفيديو.. المنتخب الوطني يحل بقسنطينة تحسبا لودية الرأس الأخضر

عمر سلامي
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بالفيديو.. المنتخب الوطني يحل بقسنطينة تحسبا لودية الرأس الأخضر
ح.م
المنتخب الوطني يحل بقسنطينة

حلّ المنتخب الوطني ظهيرة الثلاثاء بقسنطينة، تحسبا للمباراة الودية الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر.

ويواصل “الخضر” تحضيراته لودية الرأس الأخضر، بخوض الحصة التدريبية الأولى لهم بقسنطينة، بعدما خاض رفقاء رياض محرز الحصة الأولى بالمركز التقني بسيدي موسى أمسية الاثنين.

وشرع المنتخب الوطني بداية من الاثنين في تربص تحضيري، تتخلله وديتان، الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر هذا الخميس، أمام الودية الثانية فبرمجت يوم 16 أكتوبر الجاري أمام المنتخب المصري، بالإمارات.

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