بالفيديو.. الناقة “كاميلا” تخلف الأخطبوط في توقع نتائج مباريات مونديال قطر

خطفت ناقة في بريطانيا الأنظار بتوقعاتها لنتائج مونديال قطر 2022، بعدما كان الأخطبوط نجم التوقعات في المناسبات السابقة.

وتوقعت الناقة التي يطلق عليها إسم “كاميلا”، فوز الإكوادور على قطر في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022، كما توقعت فوز إنجلترا على إيران.

وقالت الصحيفة البريطانية”ذي الصن” عن مالكي الناقة جيني وفيرنون مور قولهما: “لم تخطئ كاميلا أبدا في أي توقع سابق لها”.

وأضاف فيرنون: “الناقة اختارت منتخب إنجلترا، وكررنا العملية مع الناقة أكثر من مرة، وكانت تختار العلم الإنجليزي دائما”.

وكانت الناقة “كاميلا” قد توقعت الفائز في المباراة الافتتاحية للعرس الكروي، فاختارت الإكوادور بدل قطر المنظمة للبطولة، وكان توقعها صحيحا”.