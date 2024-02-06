بالفيديو.. النصر السعودي يفاجئ رونالدو في عيد ميلاده الـ39

أقام نادي النصر السعودي حفلا خاصا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل بداية التدريبات، بمناسبة عيد ميلاده الـ39.

وقبل انطلاق الحصة التدريبية ليوم الاثنين، احتفل لاعبو النصر بعيد ميلاد رونالدو، الذي أتم عامه الـ39.

ونشر نادي النصر فيديو من الحفل عبر حسابه على منصة “إكس” وعلق عليه قائلا: “سنة جديدة للتاريخي، نجوم النصر يحتفلون بقائدهم”.

🎂 سنة جديـدة للتاريخـي 🤩

نجـوم #النصر يحتفلون بقائدهـم 💛 pic.twitter.com/A817CaY3BN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2024

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وقام بتقطيع الكعكة التي أعدها النادي قبل استئناف المران.

وسجل رونالدو عودته إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن النصر في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بكأس موسم الرياض الخميس الماضي.