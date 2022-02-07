بالفيديو.. النظام المغربي يعلن نفسه عرابا للاحتلال الإسرائيلي في إفريقيا

يواصل النظام المغربي الدفاع عن تواجد الاحتلال الإسرائيلي في إفريقيا والتهوين من حالة الرفض الكبيرة التي واجهته في البيت الإفريقي، معلنا نفسه عرابا للصهاينة بصراحة تجاوزت حتى الدعم الغربي للكيان.

ودافع وزير خارجية المخزن ناصر بوريطة في حوار مع قناة فرانس 24، عن تواجد الاحتلال الإسرائيلي إفريقيا، مقدما مبررات واهية كالحرص على تطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي، وحق موسى فكي في ادخال الكيان الصهيوني إلى الاتحاد.

من جهتها كشفت الصحيفة العبرية “جيروزاليم بوست”، أن المغرب لا يعارض عودة الكيان الصهيوني للاتحاد الإفريقي.

وقالت الصحيفة في مقال لها قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي “أن الجزائر وجنوب إفريقيا تقودان حملة “ضغط” في إطار مسعاها لإبعاد الكيان عن الاتحاد الإفريقي، وإلى جانبهما توجد زيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا، في حين عبرت جميع الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة عن اعتراضها على الخطوة، باستثناء المغرب وتشاد اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية علنية معها”.