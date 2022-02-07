بالفيديو.. النظام المغربي يعلن نفسه عرابا للاحتلال الإسرائيلي في إفريقيا
يواصل النظام المغربي الدفاع عن تواجد الاحتلال الإسرائيلي في إفريقيا والتهوين من حالة الرفض الكبيرة التي واجهته في البيت الإفريقي، معلنا نفسه عرابا للصهاينة بصراحة تجاوزت حتى الدعم الغربي للكيان.
ودافع وزير خارجية المخزن ناصر بوريطة في حوار مع قناة فرانس 24، عن تواجد الاحتلال الإسرائيلي إفريقيا، مقدما مبررات واهية كالحرص على تطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي، وحق موسى فكي في ادخال الكيان الصهيوني إلى الاتحاد.
هذا الوزير أو التابع لا يهمني رأيه لأنه قبل وعمل على ادخال #الكيان_الصهيوني بلده وجعل منه صاحب البيت فلا أتعجب من وقوفه إلى جانبه الآن لإدخاله #أفريقيا #أفريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني #الجزائر https://t.co/PK2848iO4i
— Torchi Nadia طرشي نادية (@NadiaTorchi) February 7, 2022
من جهتها كشفت الصحيفة العبرية “جيروزاليم بوست”، أن المغرب لا يعارض عودة الكيان الصهيوني للاتحاد الإفريقي.
الجزائر بلد المليون شهيد لا تقبل أن تمر إسرائيل الى قارة التحرر والاستقلال، هذا الكيان يحاول التلصص والدخول من بوابة عضويته في المنظمات الإقليمية كمراقب ثم مشارك فعلي، ولذا فإن الوقوف ضده من البداية يجب أن يكون حازم وحاسم #أفريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني pic.twitter.com/KtaGD5DOrw
— إيثار الشبلي (@ethar_alshibli) February 7, 2022
وقالت الصحيفة في مقال لها قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي “أن الجزائر وجنوب إفريقيا تقودان حملة “ضغط” في إطار مسعاها لإبعاد الكيان عن الاتحاد الإفريقي، وإلى جانبهما توجد زيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا، في حين عبرت جميع الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة عن اعتراضها على الخطوة، باستثناء المغرب وتشاد اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية علنية معها”.
في الوقت الذي كان فيه العالم يتابع قضية الطفل ريان المغربي الله يرحمه،المخزن كان يدافع عن إسرائيل لتكون عضو دائم مراقب في الإتحاد الإفريقي
الجزائر بمعية شركائها تطرد الكيان الصهيوني من الإتحاد الإفريقي و تلغي عنه صفة المراقب
انتصار للجزائر 🇩🇿✌#أفريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني pic.twitter.com/BeEqTh40qb
— 𝑨𝒍𝒈𝒆́𝒓𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒕 𝒇𝒊𝒆̀𝒓𝒆 🇩🇿 (@AwaTefDz213) February 6, 2022