بالفيديو.. الوزارة تكشف عن شعار ملتقى اصلاح الصحية

تنظم وزارة الصحة يومي 8 و9 جانفي، ملتقى وطنيا حول تجديد المنظومة الصحية، تحت شعار رؤية جديدة، نظام عصري وخدمة المريض، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ونشرت وزارة الصحة، الخميس، فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت فيه “تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزارة الصحة تنظم الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية تحت شعار: رؤية جديدة، نظام عصري، خدمة المريض”.

وكانت الوزارة أعلنت، إن أكثر من 700 مهني وخبير في الصحة، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، سيشاركون في الملتقى، للتباحث حول الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لبناء نظام صحي جديد قادر على تلبية احتياجات السكان وفقا للمعايير الدولية.