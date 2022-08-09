بالفيديو.. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يصل إلى تركيا

ممثلا لرئيس الجمهورية، وصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء إلى تركيا، للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.

وكان في استقبال بن عبد الرحمان، وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق، ونظيره التركي محمد قصاب أوغلو، ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد، وسفير الجزائر لدى تركيا سفيان ميموني.

وتقام ألعاب التضامن الإسلامي كل 4 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي. وكان من المفترض إقامة الدورة الخامسة في عام 2021، قبل تأجيلها لتزامن موعدها مع أولمبياد طوكيو.

وقد انطلقت منافسات البطولة يوم الجمعة الماضية. لكن الافتتاح الرسمي للألعاب سيكون أمسية الثلاثاء بحضور عدّة مسؤولين من دول منظمة التضامن الإسلامي الـ57.