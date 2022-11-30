بالفيديو.. الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة في ولاية تيسمسيلت

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بمقر ولاية تيسمسيلت. بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأمر الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بعقد اجتماع الحكومة بولاية تيسمسيلت. وهذا في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية.

واعتبر والي تيسمسيلت لعرج نحيلة، أنّ من شأن البرنامج التنموي التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية للولاية، تحويل المنطقة إلى “قطب استثماري اقتصادي واعد”.

وقال نحيلة في حديث للقناة الإذاعية الأولى إن البرنامج “سيسهم في دفع التنمية بتيسمسيلت، عبر تفعيل المشاريع الهيكلية في الولاية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار”.

وأضاف الوالي:”لقد أعطت الدولة كل الدعم للولاية، بما سيكفل تجسيد 340 مشروعا لفائدة مناطق الظل قبل نهاية 2022″.