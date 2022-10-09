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الجزائر

بالفيديو.. الوزير الأول يجري مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الوزير الأول يجري مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية
ح.م
الوزير الأول يستقبل نظيرته الفرنسية

أجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مباحثات ثنائية بقصر الحكومة مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن، التي تجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وقد وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية مساء الأحد إلى مطار الجزائر الدولي، في مستهلّ زيارة رسمية ستدوم يومين، على رأس وفد هامّ يتكوّن من 16 وزير.

وكان في استقبال بورن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وستشهد الزيارة عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين.

زيارة بورن إلى الجزائر، هي الأولى لها خارج فرنسا، منذ تعيينها على رأس الحكومة شهر ماي الماضي.

وتعقب هذه الزيارة توقيع “إعلان الجزائر” للشراكة بين البلدين، في خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبلاد نهاية أوت.

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