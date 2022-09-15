بالفيديو.. الوزير الأول يستقبل النائب العام السعودي

النائب العام السعودي في الجزائر

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

اللقاء شكّل، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة للتأكيد على “علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط الجزائر والسعودية”.

كما استعرض الطرفان في لقائهما “واقع وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي”.

النائب العام السعودي في زيارة إلى الجزائر لـ5 أيام

وفي 13 سبتمبر 2022، حلّ بالجزائر النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في زيارة عمل تدوم 5 أيام.

وكان في استقبال النائب العام السعودي بمطار هواري بومدين الدولي، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الزيارة تأتي “في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. والإرتقاء بها إلى مستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين الجزائر والسعودية”.

“وستكون الزيارة فرصة للنائب العام السعودي، لإجراء لقاءات مع بعض كبار المسؤولين في الجزائر. ولزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة، إضافة إلى مواقع أثرية وهيئات ثقافية”، يضيف البيان.