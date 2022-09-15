-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالفيديو.. الوزير الأول يستقبل النائب العام السعودي

الشروق أونلاين
  • 1205
  • 0
بالفيديو.. الوزير الأول يستقبل النائب العام السعودي
ح.م
النائب العام السعودي في الجزائر

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب،  الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

اللقاء شكّل، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة للتأكيد على “علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط الجزائر والسعودية”.

كما استعرض الطرفان في لقائهما “واقع وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي”.

النائب العام السعودي في زيارة إلى الجزائر لـ5 أيام

وفي 13 سبتمبر 2022، حلّ بالجزائر النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في زيارة عمل تدوم 5 أيام.

وكان في استقبال النائب العام السعودي بمطار هواري بومدين الدولي، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الزيارة تأتي “في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. والإرتقاء بها إلى مستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين الجزائر والسعودية”.

“وستكون الزيارة فرصة للنائب العام السعودي، لإجراء لقاءات مع بعض كبار المسؤولين في الجزائر. ولزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة، إضافة إلى مواقع أثرية وهيئات ثقافية”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
وزارة العدل: 100 منصب عمل “شاغر” في الأسلاك المشتركة

وزارة العدل: 100 منصب عمل “شاغر” في الأسلاك المشتركة

هذه هي الاتفاقيات الـ 26 الموقعة بين الجزائر وموريتانيا

هذه هي الاتفاقيات الـ 26 الموقعة بين الجزائر وموريتانيا

“حراقة” جزائريون يُنقذون مغربيا تخلى عنه رفاقه ببلغاريا

“حراقة” جزائريون يُنقذون مغربيا تخلى عنه رفاقه ببلغاريا

المراقب العام للقوات المسلحة التونسية في الجزائر

المراقب العام للقوات المسلحة التونسية في الجزائر

موجة حر قياسية بشرق البلاد والشواطئ تمتلئ من جديد

موجة حر قياسية بشرق البلاد والشواطئ تمتلئ من جديد

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد