بالفيديو.. الوزير الأول يستقبل رئيس مجموعة “رِتاج” القطرية

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “رتاج” القطرية، نايف بن عيد آل ثاني، الذي يجري زيارة للجزائر.

ويشغل نايف بن عيد منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العربية السياحية. وهو أيضا عضو رابطة فنادق قطر.

وقد جرى اللقاء بين الوزير الأول والمسؤول القطري، بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي.

وتمحورت المحادثات بين الطرفين “حول آفاق التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين، في شتى المجالات، لاسيما في قطاع السياحة”.