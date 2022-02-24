بالفيديو.. الوزير الأول يشرف على إعادة تشغيل المصفاة البترولية RHM2

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، على إعادة تشغيل المصفاة البترولية RHM2، مشيدا بجهود عصرنة مصافي النفط بحاسي مسعود.

وأبرز الوزير الأول خلال زيارته لحاسي مسعود أهمية المصفاة البترولية RHM2، منوّهًا إلى مساهمتها في حماية البيئة.

كما أشاد بن عبد الرحمان بجهود العصرنة التي بادرت بها سوناطراك على النحو الذي يسمح لها أن تحتل مكانة هامة ضمن الشركات العالمية الكبرى.

وللتذكير استفادت هذه المنشأة الطاقوية التي تقدر طاقة معالجتها بأكثر من واحد مليون طن من البترول الخام (1.070.000 طن) ودخلت حيز الخدمة في جوان 1979، من عملية عصرنة واسعة تسمح لها بإنتاج البنزين بدون رصاص وغيرها من المواد الأخرى، سيما منها الكيروسين والمازوت.

ووصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، إلى مدينة حاسي مسعود رفقة مستشار رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة للإشراف على إحياء ذكرى تأميم المحروقات 24 فبراير.

وأوضح بيان للوزارة الأولى، أن الوزير الأول سيشرف على الإطلاق الرسمي لمركز الفصل والضغط “Upside Nord ” المخصص لمعالجة النفط والغاز وتفقد عدد من المنشآت الطاقوية.

ويتكون هذا المشروع من وحدة لفصل البترول بطاقة 40.000 برميل يوميا، وثلاثة محطات لضغط الغاز بسعة إجمالية 05 مليون متر مكعب يوميا .

وانطلقت الأشغال بهذا المشروع في أوت 2017، ودخل الخدمة ماي 2021.

وسيدشن، الخميس بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين.