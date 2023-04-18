بالفيديو.. الوزير الأول يكرم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن

الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان يكرم الفائزين

كرّم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، سهرة الاثنين، الفائزين الأوائل بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي.

وحضر الحفل، الذي نظم ، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، احتفالا بليلة القدر، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الشؤون الدنية والأوقاف، يوسف مهدي، وزير العدل، عبد الرشيد طبي، وأعضاء آخرين من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي.

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية نظمت جائزة الجزائر لحفظ القرآن وإحياء التراث الإسلامي مكونة من فرعين، فرع حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفرع مخصص للمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة في طبعتها الـ 19.

وكرم بن عبد الرحمان، والوفد المرافق له، عددا من حفظة القرآن، حيث تم تسليم الفائزين الأوائل بهذه الجائزة شهادات تكريم مسداة من قبل رئيس الجمهورية .

وتوجت بالجائزة الأولى في فرع حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، سمية أمير من ولاية البليدة، فيما توج بالجائزة الثانية صلاح الدين ديفلاوي من ولاية المدية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حمزة بن جودي عن ولاية المسيلة.

وفيما يخص المسابقة التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم، فقد توجت بالجائزة الأولى أمينة يخلف من ولاية المدية، أما الجائزة الثانية فقد توج بها محمد عبد الرحمان بلقوراري من ولاية غليزان، فيما توجت بالجائزة الثالثة ملاك شتوم من ولاية عنابة.