بالفيديو.. الوزير الأول يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في واشنطن  

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

التقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الخميس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.

وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزير الأول في القمة الأمريكية الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان للوزارة ان اللقاء شكل فرصة للتنويه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما استعرض الطرفان -يضيف البيان- آخر التطورات في ليبيا وآفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.