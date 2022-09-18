بالفيديو.. الوزير الأول يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الملكة إليزابيث الثانية

ألقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة ويستمنستر بالعاصمة لندن.

بن عبد الرحمان يشارك في التأبين الرسمي للملكة إليزابيث الثانية بلندن

يشارك، الأحد، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مراسم التأبين الرسمية للملكة إليزابيث الثانية بالعاصمة البريطانية.

ويشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة لندن، في مراسم التأبين الرسمية لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إليزابيث الثانية التي ستقام الأحد.