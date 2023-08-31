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جواهر

بالفيديو.. امرأة تتعرض لهجوم ثور هائج وهي منشغلة بهاتفها!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. امرأة تتعرض لهجوم ثور هائج وهي منشغلة بهاتفها!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق لحظة هجوم ثور هائج على امرأة كانت منشغلة بهاتفها ولم تنتبه له.

يظهر في المقطع الذي اجتاح منصة إكس، جمع من الناس يركضون هربا من ثور هائج، سرعان ما هاجم امرأة كانت واقفة مستندة إلى جدار ومنشغلة بهاتفها المحمول.

وقالت تقارير إخبارية إن الفتاة نجت من الموت بأعجوبة بمساعدة بعض الشباب ممن قاموا بتشتيت انتباهه ونقلها للمستشفى، كما أشار موقع “telemadrid” نقلاً عن شهود عيان، أن الضحية كانت ربما غافلة عن وجود الثور، أو اعتمدت على الاعتقاد السائد بأن البقاء ساكنا سيجنبها جذب انتباه الحيوان الشرس.

يذكر أن الحادثة المروعة التي تعرضت فيها الفتاة لإصابات خطيرة، وقعت في إسبانيا أثناء سباق للثيران ضمن فعاليات مهرجان “سان فيرمين”.

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