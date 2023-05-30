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جواهر

بالفيديو.. امرأة تستقبل “ضرّتها” في منزلها بطريقة لا تصدق!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. امرأة تستقبل “ضرّتها” في منزلها بطريقة لا تصدق!
أرشيف
تعبيرية

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة استقبلت ضرّتها في منزلها بطريقة لا تصدق ولا تخطر على البال.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وثقت المرأة السعودية كل الاستعدادت لاستقبال الزوجة الثانية لزوجها أي “ضرّتها” بعدما أخبرها بأنه دعاها لمنزلهما.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، المرأة وهي تعد أصنافا من الحلوى، وتجهز مكان الضيافة من القهوة العربية، والبخور، ما أثار جدلا.

وقال نشطاء إن المرأة تصرفت بذكاء كي لا تهدم بيتها بالرغم من قساوة الموقف، في حين قالت بعض الناشطات إن في تصرفها إهدارا لحقوقها وكرامتها.

@etaf2000

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وبالعودة لحساب الزوجة الأولى عاى تيك توك فقد تعودت على نشر فيديوهات تظهر تصالحها مع نفسها ورضاها بزواج شريك حياتها من أخرى، إذ تظهر في مقطع آخر وهي تجهز تحلية له تحت عنوان: “وضعي لمن زوجي يرجع من عند زوجته الثانية”.

@etaf2000

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♬ عاشق مجنون – محمود التركي

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