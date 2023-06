بالفيديو.. امرأة تسقط عمود الإنارة وتتسبب في كارثة أثناء اختبار القيادة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة أسقطت عمود الإنارة وتسببت في كارثة أثناء اختبار القيادة.

وقالت تقارير إخبارية إن سيدة أرجنتينية في الثالثة والستين من عمرها خاضت تجربة القيادة على نحو مروع كاد يودي بحياتها.

وأظهر مقطع فيديو جرى التقاطه بكاميرا المراقبة اصطداما خطيرا، عندما كانت السيدة تقود سيارتها في الاختبار فاصطدمت بعمود إنارة على نحو عنيف.

A 63-year-old woman sped up and hit a lamp post during her driving test in Argentina this week. She was later taken to a hospital with minor injuries. https://t.co/hUO56csdE5 pic.twitter.com/Zt5TMgTzPM

— CBS News (@CBSNews) June 9, 2023