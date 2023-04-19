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بالفيديو.. امرأة تنقل المخدرات عن طريق قطة ترتدي ثياب رضيع

جواهر الشروق
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بالفيديو.. امرأة تنقل المخدرات عن طريق قطة ترتدي ثياب رضيع
وكالات
قطة ترتدي ثياب رضيع

ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة تنقل المخدرات عن طريق قطة ألبستها ثياب رضيع، حسب ما أوضح مقطع فيديو وثق العملية.

وقالت تقارير إخبارية إن أجهزة الأمن، تفاجأت بوجود شريك غير عادي لتاجرة مخدرات، وهو عبارة عن قطة ترتدي ملابس أطفال كاملة، بما في ذلك حفاظات وقبعة، وعربة كانت تجرها المرأة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية، كانت المرأة تقوم بتوصيل مخدرات في مدينة نيجني تاجيل في الأورال، ولتجنب الشكوك حولها، تظاهرت بأنها أم جديدة تأخذ طفلها (غريب المظهر) في نزهة على الأقدام.

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وتم القبض على المرأة متلبسة وهي توزع المخدرات، وكشف مقطع الفيديو الذي صور الحادثة، رجال الشرطة وهم يقومون بإخراج القطة من ملابس الرضع، مع وجود مخدرات داخلها.

وبعد اعتراف السيدة، تمكنت الشرطة من الوصول إلى بعض الأماكن التي استطاعت توزيع المخدرات بها، ومن غير المستبعد أن تواجه ما يصل إلى 15 عاما سجنا.

ومن غير المعروف ما إذا كانت القطة ستواجه عقوبة السجن، لأنهارفضت الإجابة عند استجوابها، وفق موقع ” روسيا اليوم” في نسخته الإنجليزية.

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