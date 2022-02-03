بالفيديو.. امرأة تواجه لصا ملثما!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر شجاعة امرأة واجهت لصا ملثّما وتمكنت من توقيفه، بعدما هاجم عاملة في متجر.

وأظهرت كاميرات المراقبة داخل متجر صغير في العاصمة الإنجليزية لندن، محاولة سرقة من رجل ضخم، وشجاعة امرأة كانت تتسوق في المتجر، حسب سكاي نيوز.

في المقطع الذي تبلغ مدته 45 ثانية، شوهدت المرأة وهي ترتدي وشاحا أحمرا ومعطفا أخضرا داكنا، بينما كانت تقف عند منضدة متجر تتحدث إلى العاملة.

وبعد ثوان، يُفتح الباب ويدخل رجل مقنع يرتدي ملابس سوداء بالكامل، ليخرج عصا كبيرة من سترته ويصرخ على العاملة مطالبا إياها بوضع النقود في الحقيبة.

وبينما توقع اللص أن تخرج المرأة هاربة من المحل، فاجأته بمقاومة غريبة، وقامت بضربه والصراخ عليه.

وبدأت المرأة والسارق بالتدافع، بينما حاولت المرأة الحصول على العصا التي هدد بها العاملة، قبل أن تسقطها أرضا، ويهم اللص بالخروج.

وانقسم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بين المعجبين بشجاعتها وقوتها، ومواجهتها غير المتوقعة مع اللص الضخم، وبين من وصفها “بالغباء”، لأنها عرضت نفسها للموت من غير داع.